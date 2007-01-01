Общая теория плоской земли

января 16, 2021 — Alexandr Pavlov

В России нельзя ставить знак равенства между пространством и территорией.

Нельзя и считать ландшафт существующим, а географическую связность -

независимой от ресурсной.

Как очень точно подметил В.Л.Каганский, место в пространстве = статусу в государстве.

Как эта связь может быть операционализирована? Только через ресурсы и сети.

Категории: География

Геоманти́я (др.-греч. γεωμαντεία от γῆ — земля и μαντεία — прорицание) — гадание с помощью земли; популярный в арабских странах метод гадания, основанный на толковании отметок на земле или рисунков, которые образуются в результате подбрасывания горсти земли, камешков или песчинок...Способ предсказания будущего, родственный пунктирному гаданию, был известен в Древней Руси как гадание по книге Рафли. //Wikipedia

Запретная география

"Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек" - формально знаменитая строчка из популярной песни далеко не полностью соответствует географической реальности, зато достаточно точно описывает когнитивное восприятие географического образа страны, в полной мере наследованного из времен СССР. В первую очередь благодаря картам - языку географии.

Выбранная и жестко закрепленная в начале 30-х годов в качестве норматива для учебных карт проекция Меркатора сохраняет углы между направлениями, но не сохраняет соотношения площадей нигде, кроме как на экваторе. Чем ближе к полюсам, тем больше искажения, в первую очередь широтные. В результате СССР, а ныне и Россия в проекции Меркатора выглядят действительно широкими, занимающими основную часть Евразии.

В цилиндрической проекции Галла-Петерса, которая сохраняет соотношения масштабов и используется в качестве основы учебных карт в ряде западных стран, Россия выглядит уже иначе: как сравнительно узкая полоса суши на самом севере континента. Подобная проекция создает образ длинной (протяженной), но никак не широкой страны.

Нельзя обойти внимание и образ "много в ней лесов, полей и рек", следствием из которого является распространенный стереотип о постоянном недоиспользовании и безлюдии огромных территорий. Проблема здесь в том, что большая часть этих действительно огромных пространств для простого обживания непригодна.

Приведу небольшой набор официальных данных, которые, впрочем, по целому ряду причин (о части из которых ниже) годны лишь для представления порядков цифр, но не более.

Таблица: актуальные данные Росреестра по площади территории (но не по пространству!) России

Земли | Площадь (тыс.кв.км)

:——— |——:

Всего земель (территория) | 1712,5

Сельскохозяйственные угодья | 222,1

Земли под поверхностными водами и болотами | 226,8

в том числе: |

реки, озера, водохранилища и др. | 72,3

болота | 154,5

Земли под лесами и лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд | 897

в том числе под лесами | 870,7

Земли под застройками | 6

Другие земли | 360,6

Из всех земель - земли под оленьими пастбищами | 335,2

Данные о территории в прочтении по отраслевой методологии Росстата выглядят несколько иначе. Например, так представляется площадь лесного фонда.

Таблица: площадь земель лесного фонда по Росстату

Земли | Площадь (тыс.кв.км)

:——— |——:

Площадь земель лесного фонда | 1184,1

Покрытая лесной растительностью | 770,52

Леса в тундрах, пустынях, полупустынях, горах, степях | 132,6

Лесистость | 46,4 %

Невозможность прямого соотнесения характерна и для других отраслевых данных о территориях. Основные причины этого таковы:

Выбор разных оснований для классификации, причем с приматом в официальных данных классификаций административных. Например, торфяное болото на землях лесного фонда будет в первую очередь лесным фондом, и лишь в частных классификациях - например, геоботаников, болотом (различие в подобного рода классификациях полностью соответствует соотношениям между территорией, пространством и ландшафтом, о котором рассказано ниже). Прямая связь между территориальной площадью объекта управления и объемом выделяемых ресурсов. Иначе говоря, территориальная площадь коррелирует с обеспеченностью ресурсами, что напрямую отражается в том числе и на выборе классификационной модели и методологии учета. Примат относительных показателей, лишенных размерности. В результате расчетная база вынужденно пролонгируется ввиду её прямого отображения в нормативной документации даже в случае очевидного несоответствия реальности. Таким образом, отраслевые показатели в натуральном выражении имеют в первую очередь бюрократическую природу и существуют в виде самостоятельных сущностей. В результате, при применении эвристического анализатора (методология: http://docs.regstat.org ) к региональным данным по площадям территорий разного типа оказывается, что декларируемые базы не имеют признаков достоверности даже при применении базового инструментария статистической обработки, причем используемого тем же Росстатом. В качестве примера можно привести показатели "Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" и "Лесное хозяйство: Площадь, покрытая лесом" для Алтайского края на фоне общероссийских показателей. Помимо отсутствия корреляции между связанными показателями, можно заметить и характерное увеличение базового показателя площадей земель лесного фонда, характерного для всей России на рубеже 2007-2008 годов, который был связан с принятием нового Лесного кодекса.

Особое внимание лесному фонду приходится уделять вынужденно ввиду невнятности внутренней типологии деления самого лесного фонда и наличия категорий, учитываемых ситуативно - например, лесов, не относящихся к лесному фонду. Без этого разобраться хотя бы в порядках цифр невозможно.

В целом же ситуация выглядит следующим образом:

Где под "иными землями" скрываются в первую очередь заболоченные леса и заболоченная лесотундра, то есть около половины территории России в нынешних границах занимают болота в том или ином виде: несвязанные и связанные холодом (тундра). При этом практически все без исключения сельскохозяйственные поля сосредоточены в главной полосе расселения, тянущейся сужающейся полосой с запада на восток вблизи южных границ (см., например, карту засветки территории РФ, которая этот тезис в полной мере иллюстрирует - https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=3&lat=9145116&lon=9759632&layers=0BFFFFFTFFFF). Фактически границы этой полосы близки к природным границам тех зон, где возможно выживание без действительно героических усилий, направленных в первую очередь на борьбу с природными условиями, и, зачастую этими усилиями и исчерпывающегося. Плотность населения в этой полосе вполне сопоставима с плотностью населения в странах Восточной Европы, то есть это пространство достаточно эффективно обжито, но образа таким образом обустроенного пространства нет.

Связность пространства

Основная причина этого - отсутствие соответствующего районирования. Например, по пригодности ареала к обитанию или по затратам на обустройство системы выживания. И это тоже, в значительной части, наследство еще советской установки на преодоление природы, которая по факту привела к унификации географии в глазах административного аппарата, то есть к игнорированию объективных природных особенностей.

Столь многообразное как с точки зрения физической географии, так и с точки зрения способов его освоения, пространство тяжело поддается деятельному осмыслению, а его особенности, малая толика которых приведена выше, практически исключают его самостоятельное освоение населением вне достаточно узких полос естественного расселения и схем ресурсного распределения. Объективно неоднородное пространство необходимо постоянно удерживать и связывать, что в свою очередь подразумевает его централизацию и унификацию. И здесь скрыто ключевое глубинное противоречие между этими задачами управления и реальным пространством, неоднородность которого колоссальна.

До определенного момента это противоречие остро не проявлялось по причине слабости централизации. С задачей обеспечения торговых и управленческих связей вполне справлялись меридиальные реки и широтные сухопутные тракты, подавляющее большинство из которых живы и поныне. Этой инфраструктуры хватило ровно до момента активизации централизации, то есть создания того самого самобытного государства, формат которого наследуется и поныне.

Централизация столкнулась с серьезной пространственной проблемой - оказалось, что существующая транспортная сеть слишком разряжена для того, чтобы справляться с задачами управления и слишком неоднородна для осуществления НАСЕЛЕНИЯ на территорию вне ближайшего ареала сложивишихся, в первую очередь на пересечении меридиальных и широтных путей, опорных точек, пространственная связь между которыми описывалась итереариями. Остальное же пространство представлялось набором белых пятен.

Свои особенности диктовал и климат. Дело в том, что треки летних прогонных трактов и зимних путей, считывашихся наиболее удобными, в подавляющем большинстве случаев не совпадали по банальной причине: зимой ездили по чужим следам. Соответственно, зимние тракты зачастую прокладывались достаточно случайным образом в зависимости о того, кто и как первым проехал, глубины снежного покрова, текущих нужд населения и так далее. В случае рек, зимой по которым ездили по льду, это не сказывалось на общей протяженности пути, а вот меридиальные направления между двумя точками от года к году могли отличаться в два-три раза по длине.

Но расстояния измеряли не длиной пути, а временем. И время прохождения управленческих сигналов при такой схеме инфраструктурной связности оказывалось во-многом случайным, чему немало подтверждений в исторических документах и в художественной литературе - достаточно вспомнить любые путевые дневники.

Необходимую связность принесли монголы вместе со своим нашествием. Опытные покорители сухопутного пространства в качестве одной из главных своих новаций принесли систему организации регулярного и предсказуемого по времени прохождения управленческих сигналов: ямскую службу.

Буквально за несколько лет благодаря системе ямской гоньбы на базе существующих трактов удалось отстроить регулярное сообщение, придавшее освоенному пространству необходимую связность. Это позволило не только эффективно управлять освоенным, но и осуществлять централизованное расселение, то есть население на территорию, которое стало поддаваться контролю.

Особенность таким образом организованной связности заключалась в её фрактальности: монголы делили улусы на более мелкие территориальные единицы, которым предписывалось организовывать и поддерживать связность по образу и подобию общегосударственной. В свою очередь подобные "удельные княжества" также дробили свою территорию, организовывая собственные системы ям в каждой за счет ресурсов самой территории. Только благодаря этому пространство белых пятен очень быстро резко сократилось.

Паутина территории

По мере роста централизации подобный подход привел к закреплению и поныне живущей и развиваемой системы сообщения (равнозначной системе ресурсной связности), которую можно представить в виде своеобразной паутины, в центре которой находится Москва, из которой выходят "лучи", в свою очередь связанные радиусами. Это именно та система сообщения, которая описывается фразой "все дороги ведут в Москву", которую можно расширить за счет добавления "или к дорогам на Москву", а, ввиду фрактальности, заменять "Москву" на название центра соответствующей территориальной единицы.

Выстроенная система сообщений оказалась крайне устойчивой - практически все почтовые тракты, ведущие свою родословную из того времени, живы и поныне в статусе федеральных, а радиусы-хорды в статусе межрегиональных трасс.

Ничего не изменилось не только концептуально, но и фактически: треки большинства нынешних трасс почти полностью повторяют треки почтовых трактов вплоть до XV века, то есть до того времени, с которого доступны соответствующие карты.

Для подтверждения этого тезиса я поступил следующим образом: взял все доступные карты почтовых сообщений и транспортные карты за XVIII - XX века и, воспользовавшись полигональным преобразованием координат, просто наложил их друг на друга. Образец наложения нескольких слоев доступен по ссылке http://flat.khamovniky.ru/map.html

Полностью повторяет эту фрактальную систему и нынешняя классификация трасс и дорог в совокупности с нормативными ограничениями. Согласно как нынешнему, так и советскому законодательству, федеральными трассами являются те тракты, которые связывают Москву с центрами регионов- то есть центрами частей административного деления. Межрегиональные трассы связывают между собой трассы на Москву, а внутрирегиональные - центры единиц деления более низкого уровня (например, муниципальных районов) с центром региона. При этом жестко нормированы физические параметры каждого из типов трактов по рядности, расстоянию между объектами придорожного сервиса и так далее.

Столь устойчивая и эффективная, по крайней мере на момент создания, транспортная матрица способствовала разделению ландшафта и территории, то есть послужила ключом к разрешению указанного выше противоречия между задачами управления и пространством. Разрешилось оно путем отделения территории, ставшей объектом управления, от ландшафта, то есть того пространства, в котором неспосредственно живут люди и с которым они ежедневно взаимодействуют.

Территория - это упорядоченное представление о пространстве, его двухмерная модель, в большинстве случаев игнорирущая имманентную ландшафту трехмерность пространства. Появление связности у крайне сложного пространства создало не только иллюзию его управляемости, но и фантом единообразия.

В этом плане интересно сравнение российских и европейских карт, применяемых в целях задач управления. Даже не обращая внимания на детали, можно отметить главное - колоссальную разницу их масштабов. Если на одном листе европейской карты помещался сравнительно небольшой кусок территории, то на аналогичном листе любой российской карты вплоть до времен Александра II отображалась территория, зачастую большая, чем большинство стран Европы.

Проблема в том, что подобный уровень представления территории уже фактически исключает учет ландшафта, то есть особенности конкретных мест. Показательным примером территориального планирования с игнорированием неотчленямых многочисленных нюансов пространства можно назвать попытку Петра I построить прямой тракт Москва-Петербург, который в буквальном смысле утонул в болотах, несмотря на колоссальные по тем временам ресурсы, выделенные на его возведение.

С аналогичными проблемами государство впоследствии столкнулось и при разворачивании сети железных дорог, постройка которых оказалась в разы более ресурснозатратной "по месту", нежели в территориальных планах. Но игнорировать сложившуюся "паутину" оказалось крайне сложно, особенно на местах, где ландшафт довлел над территорией.

*Вообще, история воплощения первого после налаживания "паутины" трактов масштабного ресурсно-инфраструктурного проекта - строительства железных дорог, показала незыблимость территориального подхода, но при этом выявила и ареал возможных отступлений от него.

Этот ареал фактически совпал с теми «белыми пятнами», которыми на первых территориальных описаниях — итериариях обозначалось незначимое с точки зрения «центра», но крайне значимое для обеспечения ресурсной связности пространство.*

В итоге же свое административное воплощение получило существующее поныне деление ресурсных сетей на магистральные, распределительные и местные, подводящие.

Магистрали и распределители

В настоящее время существует и поддерживается четкая структура деления всех транспортных ресурсных сетей на уровни, четко связанные со статусом связываемых территорий. Эта система нашла свое окончательное воплощение в середине 30-х годов и безо всяких структурных изменений наследуется и поныне, в том числе и для тех сетей, которых в те годы попросту не существовало.

Смотрите иллюстрирующую это утверждение матрицу по ссылке http://flat.khamovniky.ru/#leads.

В основу деления заложена следующая территориально-административная логика:

Стратегические магистрали — это те ресурсные сети, которые пересекают государственную границу. Опорные магистрали — это те ресурсные сети, которые образуют центростремительные хорды и связи между ними, то есть реализуют модель «паутины» с центром в Москве. Распределительные сети — это сети, обеспечивающие распределение ресурсов от магистральных сетей. Местные сети — сети, распределяющие ресурсы до конечных точек их осваивания.

Подобная структура с самого начала была и остается поныне жестко связанной с уровнями подведомственности и непосредственными техническими решениями по прокладке и реализации конкретных сетей.

Централизованному планированию и проектированию подлежат все магистральные сети, а также распределительные хорды, связывающие их в «паутину». Все эти сети находятся в федеральном управлении. Распределительные сети более низких уровней имеют статус окружных, в понимании округа как части административного деления конкретного оператора сетей. Для автомобильных дорог — это регионы, для газовых сетей — округа газораспределения, для электросетей — округа единой энергосистемы. Проектирование таких сетей ведется на окружном уровне, они образуют уровень связи между магистралями и единицами административного делений окружного уровня, чаще всего наследуя топологию паутины.

На нижнем уровне распределительной иерархии находятся местные сети, которые в нормативной документации чаще всего обозначаются как подводящие. Такими сетями заведуют местные отделения ресурсных сетей (в случае автодорог — муниципалитеты) и они обеспечивают распределение ресурсов до точки их осваивания внутри границ округа.

Ключевая особенность проектирования сетей в России заключается в том, что каждому из уровней распределения соответствует свой набор инженерных решений, жестко закрепленный в нормативной документации в виде ГОСТов и строительных норм, а уровень проектирования напрямую связан с уровнем подведомственности конкретной распределительной сети. Таким образом, все сети федерального подчинения проектируются на федеральном уровне по федеральным планам, окружного — на окружном и так далее. При этом на федеральном и отчасти на окружном уровне осуществляется не пространственное, а исключительно территориальное планирование, практически исключающее учет ландшафта. Внешне это проявляется в том, что подобные ресурсные сети на местности обычно предстают в виде набора прямых отрезков, полностью игнорирующих местные особенности ландшафта. Исключением являются в основном автомобильные магистрали, генезис топологии которых рассмотрен выше именно по этой причине.

Эта особенность, которую мы условно назвали интервенцией в ландшафт, особенно ярко проявилась как раз в 30-е годы в различных планах преобразования природы, согласно которым пространство страны представлялось в виде единой территории, подлежащей унификации. Соответственно, планирование осуществлялось в прямом смысле слова территориальное — по картам, на которых планы преобразования отмечались линиями. В конечном итоге подобный подход нашел свое выражение в нормативной документации на магистрали — нормы на проектирование оказались весьма жесткими. Например, нормы на углы поворота автомагистралей и поныне в РФ в разы жестче, чем для знаменитых немецких автобанов, а требования к ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения таковы, что практически исключают проектирование большого числа промежуточных опор, необходимых для поворота магистралей. При этом в целом нормы проектирования оказались унифицированными в интересующем нас территориальном аспекте для всей страны без учета локальных природных и ландшафтных особенностей.

При такой жесткой логике несоответствие статуса ресурсной сети административному статусу территории как формально (ввиду нормативов), так и в разрезе ресурсной логики управления, рассматривается как нарушение правил распределения ресурсов, и должно быть ликвидировано административно либо путем приведения статуса ресурсной сети к статусу территории, либо наоборот.

Необходимо отметить, что изменение статуса ресурсной сети равносильно новому проектированию и применению вполне четких инженерных решений, связанных с этим статусом. Для каждой из распределительных сетей существуют четкие соотношения между статусом и инженерным решением, заложенные в нормативные требования. Попытки демонтажа такой системы — например, предпринятые в 2014 году в связи с необходимостью как-то вписать в систему возможность строительства платных дорог без жесткого диктата существующих норм, к переустройству системы не привели. Ключевой новацией этих изменений была отвязка на уровне федерального закона пропускной способности дороги (и, соответственно её инженерных решений) от её административного статуса. В результате оказалось, что распространить такой подход на реконструкцию существующих дорог невозможно по причине устоявшегося землеотвода и наличия набора нормативной и подзаконной документации, полностью завязанной на существующую логику. В результате федеральная программа до 2024 года, воплощаемая Росавтодором, наследует всю ту же логику исправления недостатков, то есть приведения дорожной сети в соответствие с административным статусом.

Структура государственных сетевых компаний полностью наследует матрицу ресурсного ландшафта. Смотрите полную структуру административно-территориального деления для всех типов ресурсных систем на http://flat.khamovniky.ru/.

Там же максимально подробно разобрана структура административно-территориального деления дорожной сети.

Ресурсные коридоры и практическое применения теории для задач полевого наблюдения

Особое внимание дорожной сети, распределяющей транспортные потоки, мы уделяем по причине того, что именно она оказывается важным элементом ресурсного каркаса по нескольким основным причинам:

Наибольшего времени существования; Обеспечения транспортной доступности; Наличия оформленного землеотвода (от 100 до 1000 метров).

Именно дорожная сеть предстает основным ресурсным каркасом, на который зачастую нанизываются другие ресурсные сети, образуя ресурсные коридоры ввиду транспортной доступности и готового землеотвода. Этот вывод является практическим, так как позволяет на основе матрицы ресурсных сетей определять статус территории по типу сетей и наоборот, причем с пониманием базовых локаций для полевых наблюдений.

Ключевыми свойствами ресурсных коридоров являются:

Соответствие статуса всех сетей, проходящих по этому коридору, друг-другу. Соответствие статуса сетей административному статусу территории.

При этом полное топологическое и морфологическое соответствие ожидается для распределительных сетей, проложенных без интервенций в ландшафт, а для магистральных, игнорирующих ландшафт, — частичное. Иначе говоря, наличие в пределах ресурсного коридора даже на небольшом участке магистральных сетей однозначно указывает на статус дороги и, соответственно, других ресурсных сетей, но не наоборот.

Для распределительных сетей ожидается более полное соответствие, так как наследование дорожной сети для них более характерно, особенно на уровне муниципальных районов и поселений. В этом случае соответствие является нативным.

Подавляющее большинство исключений приходится на распределительные хорды, находящиеся в федеральном управлении. Чаще всего встречаются следующие исключения:

Несоответствие «инженерного» статуса дороги административному. Масштабная реконструкция федеральных трасс снизила количество подобных участков, а к 2024 году федеральной программой обещано привести к нормативам более 80% всех подобных трасс. Несоответствие «инженерного» статуса газопровода ожидаемому. Характерно для точечного газоснабжения отдельных производственных площадок регионального и муниципального уровня. В случае включения территории в программы газификации исключение снимается путем инженерной реконструкции сетей. Несоответствие наблюдаемых ЛЭП ожидаемым по статусу. Характерно для распределительных сетей 35 и 110 кВ, проложенных к отдельным точечным объектам с соответствующим статусом. Например, федеральным военным частям на муниципальной земле или, наоборот, к закрытым муниципалитетам на федеральной территории. Несоответствие топологии распределительной сети базовой модели. Например, ЛЭП 0.4 кВ, проложенная с интервенцией в ландшафт. В подавляющем большинстве случаев указывает на то, что сети ведут к объекту с соответствующим им статусом.

Обеспеченность ресурсами

Несложно заметить, что ключевой особенностью таким образом выстроенной системы является примат нормативного обеспечения ресурсами в соответствии со статусом территории в целом или её части вне прямой привязки к реальным потребностям (потоку транспорта, потребляемой мощности, объемам газа и так далее). Таким образом, известный тезис В.Л.Каганского «место в пространстве равно статусу в государстве» может быть расширен. Не только место, но и обеспеченность ресурсами являются производными от государственного статуса территории.

Подобная система выглядит достаточно жесткой, что неизбежно провоцирует внутри неё системный конфликт, который может быть выражен через противоречие между статусом и реальностью в модусе управления, а в модусе географии через противоречие между ландшафтом и территорией.

Несмотря на выбор оптики, из этого следует признание фактической невозможности получения территорией распределяемых по сетям ресурсам вне рамок, заданных её административным статусом.

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